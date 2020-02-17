Инженеры компаний Volkswagen и E.ON превратили быструю зарядную станцию для электромобилей в сверхбыструю, оснастив ее собственной аккумуляторной системой





Широкому распространению электромобилей не в последнюю очередь мешает отсутствие достаточного числа точек сверхбыстрой зарядки. Volkswagen Group Components и E.ON нашли любопытное решение этой проблемы — они предложили оснащать обычные скоростные зарядные станции вместительными аккумуляторами, которые будут выступать промежуточным звеном между электромобилем и энергосетью, копя электроэнергию, когда станцией никто не пользуется, и отдавая накопленное «одним махом», когда кому-то понадобилось зарядить свой электрокар.

Компании заявляют, что у решения есть несколько весомых плюсов. Во-первых, для развертывания сети таких станций не нужно переделывать местную энергетическую инфраструктуру — их можно установить и подключить к имеющейся энергосети почти в любом месте, поскольку им не требуются источники питания, способные обеспечивать передачу большого количества энергии в кратчайшие сроки. Во-вторых, благодаря использованию компонентов от стандартных быстрых станций инновационные зарядки не занимают много места и строятся практически по принципу plug&play: надо только привезти и закрепить оборудование, после чего подключить его к энергосети и произвести настройку ПО через интернет. Как результат, установка таких станций не требует проведения сложных строительных и инженерных работ и значительных капиталовложений, что в настоящее время является наиболее серьезным препятствием на пути к повсеместному распространению сверхбыстрых зарядок. Еще одним преимуществом разработки называется то, что вышедшую из строя батарею можно легко заменить на новую.

Серийная версия инновационной станции была представлена на выставке в немецком Эссене, сообщает Engadget. По утверждению авторов, она способна заряжать два автомобиля, выдавая до 150 кВт энергии для каждого транспортного средства одновременно. Это значит, что за 15 минут аккумуляторы электрокаров пополнятся настолько, чтобы обе машины могли проехать в среднем дополнительные 200 км. Сама станция, в свою очередь, подключается к источнику питания, способному обеспечивать силу тока в диапазоне от 16 до 63 ампер. Учитывая, что эти значения вполне обыденны для современных энергосетей, это означает, что инновационную сверхскоростную зарядку потенциально можно разместить рядом с любой школой, больницей, фабрикой или жилым комплексом. То есть сверхбыстрые зарядные станции нового формата могут быть легко интегрированы в каждый квартал современного города.

Обе компании убеждены, что предложенный ими подход позволит «устанавливать станции сверхбыстрой зарядки почти где угодно и по значительно более низкой цене без использования строительной техники или специального подключения к сети энергоснабжения». При этом, по мнению инженеров, особенно полезным решение найдут коммунальные службы, местные органы власти и логистические предприятия, которые уже сегодня готовы перейти на электромобили, будь у них возможность сверхбыстро заряжать свои транспортные средства без необходимости перестраивать собственные электросети. Кроме того, такие станции будут востребованы на автозаправках и парковках при торговых центрах, указывают разработчики.

Начало практических испытаний новой зарядной станции запланировано на вторую половину 2020 на шести автозаправках в Германии. Производство оборудования возьмет на себя Volkswagen, а E.ON будет отвечать за установку и обслуживание точек зарядки и предоставление зарядных услуг. Если испытания будут признаны успешными, инновационные зарядки впоследствии появятся на немецком рынке под брендом E.ON Drive Booster. Отдельно компании заверяют, что бизнес-модель серийной версии новой станции уже просчитана, а кроме того, инженеры подчеркивают, что инициативы по распространению новации смогут претендовать на финансовую поддержку со стороны Германии и ЕС.

Источник: hightech.plus