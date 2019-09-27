Инженеры NASA работают над дронами-трансформерами, которые планируется отправить на Титан (спутник Сатурна)





Маленькие роботы объединяются в колесо, которое катится по поверхности, после чего собираются в мультикоптер и стремительно вздымают ввысь, а затем превращаются в подводную лодку и погружаются на дно озера. Фантастика? Нет — это проект, над которым работают в NASA. Роботрансформеров инженеры американского космического агентства собираются отправить на самый загадочный спутник Сатурна – Титан.

Напомним, что Титан – единственное в Солнечной системе небесное тело кроме Земли, на поверхности которого устойчиво существует жидкость. Правда, в морях и озерах этой луны плещется не вода, а жидкий метан и этан. Водный же океан, как полагают эксперты, скрыт под поверхностью, и эта вода может выбрасываться наружу через жерла криовулканов. Сложная органика, которой богат этот спутник, сигнализирует, что на нем гипотетически могут обитать простейшие микроорганизмы.

Нет ничего удивительного в том, что такой интригующий астрономический объект привлекает внимание астрономов. Но космическим инженерам крайне трудно предугадать, с чем может столкнуться зонд в столь далеком и многообразном мире.

«Мы располагаем очень ограниченной информацией о характере поверхности, [на которую опустится аппарат]. Каменистая местность, метановые озера, криовулканы – потенциально там может оказаться все это, но мы не знаем точно, – объясняет соавтор проекта Али Ага (Ali Agha) из Лаборатории реактивного движения NASA. – Поэтому мы решили создать универсальную систему, способную перемещаться по местности различного типа и при этом достаточно компактную для запуска на ракете».

Плодом изысканий разработчиков стал проект Shapeshifter, что можно перевести как «Меняющий форму». В его рамках была разработана система, состоящая из нескольких весьма незамысловатых и компактных роботов, которых авторы окрестили коботами.

Каждый кобот представляет собой дрон, оснащенный несколькими винтами. Предполагается, что такой беспилотник сможет легко перемещаться в довольно плотной атмосфере Титана при его слабом притяжении.

При необходимости поднять тяжелый груз роботы могут объединиться для совместного полета. По расчетам авторов, 10 коботов достаточно, чтобы перенести трехметровый спускаемый аппарат размером с Huygens (зонд, севший на Титан в 2005 году). Таким образом дроны смогут переносить с места на место и свой посадочный модуль, который послужит им базой для подзарядки батарей, связи с Землей, хранилищем научных инструментов и так далее.

Но полет — далеко не единственная способность системы Shapeshifter. Так, пара коботов может объединиться в колесо, а несколько роботов – в сферу. Такая форма удобна, чтобы катиться по ровной поверхности. Также они могут собраться в подобие субмарины или торпеды, используя свои винты для перемещения в жидкой среде. Наконец, по мысли разработчиков, роботы смогут исследовать пещеры, выстроившись в цепь, которая обеспечит им связь с поверхностью.

«Универсальность коботов позволит нам посетить любое труднодоступное место, интересное с научной точки зрения», — подчеркивают исследователи.

Инженеры уже приступили к тестированию прототипов коботов, напечатанных на 3D-принтере. Правда, они еще не являются полностью автономными: для работы им время от времени требуются команды оператора. Кроме того, в настоящее время устройства могут принимать лишь форму колеса:

Проект финансируется в рамках первого тура конкурса «Инновационные передовые концепции NASA» (NIAC). В 2020 году ему предстоит выдержать оценку жюри, которое решит, перейдет ли разработка во вторую фазу финансирования.

По понятным причинам, предполагаемая дата запуска коботов пока не озвучивается.

Источник: NASA