Инженеры разработали роботизированный шар для боулинга, управляемый телом игрока

Американский инженер Марк Робер и британский изобретатель Джеймс Брутон создали роботизированный шар для боулинга. Внутри такого шара расположены крутящийся диск, который отвечает за движение вперед, и механический маятник, раскачивающий шар в разные стороны. Маятником при этом можно управлять с помощью внешних датчиков, закрепленных, к примеру, на теле игрока и регистрирующих его наклоны из стороны в сторону. Подробности об устройстве шара сообщает портал Gizmodo.

Отметим, что у профессиональных шаров для боулинга, в отличие от любительских, достаточно сложная конструкция: внутри оболочки шара находится ядро — весовой блок, окруженный заливкой, причем он расположен таким образом, чтобы центр масс шара был смещен относительно его непосредственного центра. Такая конструкция позволяет профессиональным игрокам запускать шары по более эффективным изгибающимся траекториям, необходимым для успешной игры.

Бывший инженер NASA JPL Марк Робер решил усовершенствовать внутреннюю конструкцию профессионального шара для боулинга таким образом, чтобы его ядро позволяло игроку стабилизировать движение шара на дорожке независимо от того, как тот был запущен изначально.

Для этого Робер обратился к изобретателю Джеймсу Брутону, который создал ядро для шара из крутящегося мотора и механического маятника, заменяющего классический весовой блок. Мотор отвечает за движение шара вперед, а маятник — за его покачивания из стороны в сторону.

Дабы сделать шар управляемым, инженеры присоединили к маятнику приемник, регистрирующий сигнал от внешнего джойстика или акселерометра (последний для незаметности можно, к примеру, надеть на тело игрока) — на основе получаемых от них данных маятниковый механизм может нужным образом корректировать траекторию уже запущенного шара.

Для первого прототипа такого шара внешнюю часть Брутон распечатал на 3D-принтере — на ней изобретатели опробовали сделанное ядро. Затем Робер распилил и опустошил настоящий шар для боулинга — из получившихся пустых полусфер инженеры собрали уже полноценный робошар.