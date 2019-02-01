Инженеры из MIT разработали концептуальные наушники, позволяющие делиться своей музыкой с заинтересованными незнакомцами

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американские инженеры из Массачусетского технологического института разработали концептуальные наушники, делающие процесс налаживания контакта между незнакомыми людьми в общественных местах более комфортным. В основе устройства лежат обычные наушники, однако они также оснащены инфракрасными и радиоволновыми приемниками и передатчиками.

Инфракрасный передатчик расположен на верхней части наушников. Он излучает инфракрасные сигналы, при помощи которых наушники определяют, в каком направлении смотрит пользователь, а также регистрируют другие аналогичные гаджеты поблизости.

Наушники, надетые на другого человека, делают то же самое, и в случае, если направления взгляда двух людей совпадает, музыка одного из них начинает звучать в наушниках другого. При этом она передается не через инфракрасные сигналы, а через радиопередатчики с частотной модуляцией (FM).

Интересно, что после синхронизации композиция одного пользователя не резко заменяет музыку другого, а постепенно увеличивает громкость и плавно вытесняет ее.

Напоследок отметим, что инженеры разработали несколько режимов работы наушников: работа без синхронизации, режим трансляции своей музыки, режим прослушивания музыки других и двунаправленный режим.

Источник: N+1