Иранские хакеры похитили миллионы документов из лучших британских университетов

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Иранские хакеры похитили из британских университетов, включая Оксфорд и Кембридж, миллионы документов, среди которых — научные исследования в областях атомной энергетики и кибербезопасности, а затем выставили их на продажу в интернете.

Как сообщается, документы выставлены на продажу на иранских сайтах по цене 2 фунта стерлингов (примерно 74 гривны за один документ). Для того, чтобы приобрести файл, необходимо отправить запрос в WhatsApp или Telegram и сделать банковский перевод, затем купленные файлы приходят на указанный адрес электронной почты.

Факт кражи подтвердил главный специалист по информационной безопасности Эдинбургского университета, из которого также были похищены документы. По его словам, хакеры украли пароли студентов и сотрудников университета с помощью поддельных страниц для входа на официальный сайт.

Аналогичное заявление сделал представитель Кембриджского университета. Он признался, что им известно о краже и сейчас они в авральном режиме обновляют систему безопасности.

Напоследок отметим, что полгода назад Министерство юстиции США предупредило, что иранские хакеры нацелились на университеты по всему миру.

Источники: NV, The Telegraph