Исполнительница роли Сансы Старк подтвердила, что финальный сезон “Игры престолов” выйдет не раньше 2019 года

Фанаты произведений Джорджа Мартина с нетерпением ждут финального сезона сериала “Игра престолов”, который должен наконец расставить все точки над “i”. При этом судя по недавнему интервью Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк, ждать придется больше года, так как по ее словам последний сезон выйдет в эфир только в 2019 году.

Напомним, что съемки завершающего восьмого сезона уже стартовали (в октябре текущего года), так что теоретически у съемочной группы вполне достаточно времени для производства сериала. Однако в HBO приняли решение не давить на команду с целью ускориться, а напротив, предпочли выделить дополнительные временные и денежные ресурсы для того, чтоб сценаристы смогли свести воедино многочисленные сюжетные линии повествования, а группа постпродакшена – довести картинку до идеального состояния.

Напомним, что в последнем сезоне “Игра престолов” будет всего шесть серий (в первых шести сезонах было по 10 серий, в предпоследнем седьмом – 7 серий), зато каждая из них будет представлять практически полнометражный фильм длительностью порядка полутора часов. На каждую из серий выделен бюджет в размере $15 млн, хотя в первых сезонах команда укладывалась в диапазон $6-10 млн. И, наконец, для того, чтобы избежать утечек и спойлеров, а также запутать “шпионов”, создатели Game of Thrones снимут сразу несколько альтернативных концовок финальной серии последнего сезона саги.

Отметим, что HBO уже подтвердило четырех режиссеров последнего сезона – это будут шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, которые снимут финальную серию, а также Мигель Сапочник (эпизоды “Битва бастардов” и “Суровый Дом”) и Дэвид Наттер (эпизоды “Рейны из Кастамере” и “Милосердие Матери”).

Источник: Variety