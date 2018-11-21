Исследование: счетчик потребления электроэнергии водонагревателем, установленный в душевых кабинах, побудил постояльцев отеля экономить энергию

Экономия энергии — простой способ снизить собственный углеродный след, поэтому государства и экологические активисты ищут способы стимулировать такое поведение у населения. Верена Тифенбек из Высшей технической школы Цюриха и ее коллеги отмечают, что обычно оценки эффективности таких способов проводятся с участием добровольцев, которые могут быть более экологически сознательными, чем население в среднем. Кроме того, они нацелены на снижение энергопотребления в домохозяйствах, где люди получают от этого непосредственную финансовую выгоду.

Группа Тифенбек решила пойти другим путем и поставила эксперимент со случайными участниками, финансово не заинтересованными в экономии энергии. Для этого исследователи установили счетчики температуры воды и энергопотребления прямо на лейки душа в ванных комнатах 256 номеров шести швейцарских отелей. Часть счетчиков показывала расход воды и энергии на ее подогрев, а часть — только температуру воды. Данные собирали с февраля по апрель 2016 года, всего за время исследования постояльцы отелей приняли душ 19,6 тысячи раз. Участникам эксперимента ничего не говорили о назначении счетчиков.

Выяснилось, что те, кто видел свое энергопотребление в реальном времени, в среднем тратили на душ на 11,4% меньше энергии, чем те, кому показывали только температуру воды. Авторы статьи подсчитали, что при такой экономии энергии один счетчик для швейцарского отеля окупится в среднем за 2,2 года — значительно быстрее, чем обычно окупаются вложения в энергоэффективность.

«Наше исследование показало, что установка счетчиков использования электроэнергии является не менее эффективным способом побудить постояльцев бережно относиться к окружающей среде, нежели просьбы повторно использовать полотенца», — подытожила Тифенбек.

Источник: N+1, TechXlore