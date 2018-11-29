Исследование: социальные сети — один из факторов упадка демократии

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Хотя демократическую форму правления принято считать одной из самых стабильных, новое исследование, проведенное международной группой ученых, в которую входили математики, психологи, политологи и философы, утверждает, что это далеко не так.

«Времена меняются, — говорит ведущий автор данного научного изыскания Кэролайн Виснер. — Граждане демократических государств все менее уверены в своих институтах власти, и все чаще они хотят отбросить центральные для демократии институты и нормы. Их все больше привлекают альтернативные, даже автократические формы правления».

Это наблюдение подкрепляется объективными данными. К примеру, индекс демократии неправительственной организации Freedom House, который основывает расчеты на таких параметрах, как соблюдение свободы выборов, слова и гражданских прав, на протяжении вот уже 12 лет отмечает значительный спад демократии по всему миру, и 2018 год не стал исключением. Стран, в которых происходят такие процессы, сегодня в два раза больше, чем государств, укрепляющих демократические принципы.

Особый интерес у Виснер и ее коллег вызвали социоэкономические и политические механизмы, стимулирующие упадок демократии. Так, ученые обнаружили, что есть прямая зависимость между экономическим неравенством и здоровым народовластием. В случаях, когда неравенство между богатыми и бедными нарастает, как это произошло в результате кризиса 2008 года — страдает и демократическая форма правления.

Это происходит оттого, полагают исследователи, что демократия предполагает базовое равенство влияния. Но когда нарастает экономическое неравенство, увеличивается и вес одних институтов над другими. Те, у кого больше финансов, начинают результативнее влиять на общество, чем все остальные. Это может привести к отказу от демократических форм правления.

Однако не только экономические факторы разрушают демократический строй. Исследователи обнаружили, что население со слишком полярными или радикальными мнениями также дестабилизирует здоровую демократию. Непримиримые позиции приводят к тому, что автократические лидеры стремятся всеми силами насадить свою точку зрения и скорее нарушат принципы народовластия, чем дадут оппоненту победить.

При этом, по словам ученых, в поляризации убеждений у населения во многом виноваты средства массовой информации.

«Fox News, будучи нацеленными на консервативную аудиторию, долгое время выдавали в эфир только те точки зрения, которые подтверждали убеждения зрителей. В конечном счете журналистам удалось создать целую мифическую вселенную, в которой Барак Обама является интернационалистом, подрывающим мощь консерваторов», — отметили исследователи.

Третья причина упадка демократии — размывание социальных норм. По мнению ученых, этот процесс происходит по большей части под влиянием социальных медиа.

«Экстремальные взгляды выбиваются в мейнстрим, когда их узаконивают одобрением действительного или кажущегося большинства, — объясняет Стивен Левандовски, когнитивист из Бристольского университета. — Тот факт, что любое мнение, сколь бы абсурдным оно ни было, будут разделять как минимум некоторая часть миллиарда пользователей Facebook, увеличивает вероятность появления ложного эффекта согласия по самому маргинальному мнению, так как социальный сигнал искажен глобальной коммуникацией».

Вместе с тем, наибольшее беспокойство у ученых вызывает тот факт, что социальные сети располагают огромным количеством информации о пользователях. Этими данными могут воспользоваться политики, чтобы сыграть на страхах и убеждениях отдельных избирателей, адресуя им те или иные месседжи.



«Обмен мнениями — один из основных столпов демократической системы — попросту невозможен, когда политики при помощи рекламных площадок начинают втайне адресовать те или иные месседжи определенным категориям избирателей, не ставя их об этом в известность, пользуясь их страхами и убеждениями и не давая возможности оппонентам опровергнуть выдвигаемые тезисы. Наше исследование демонстрирует, насколько уязвимой в действительности является демократическая система, несмотря на институциональные структуры и исторические традиции», — подытожили исследователи.

Источники: Motherboard, hightech.plus