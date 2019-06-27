Исследователи из Гарварда создали робопчелу на солнечных батареях массой всего 259 миллиграмм

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Исследователи из Лаборатории микроробототехники Гарварда разработали четырехкрылую робопчелу, оснащенную легкими солнечными батареями. Получившийся робот, как утверждают разработчики, является самым легким на сегодняшний день робонасекомым, способным на полет без использования внешних источников питания. Работа исследователей опубликована в Nature, а краткое ее содержание приводит IEEE Spectrum.

Отметим, что разработки летающих робонасекомых, в том числе робопчел, сегодня нередки. Однако подавляющее большинство представленных до сих пор устройств требуют внешнего питания, поскольку неспособны поднять относительно тяжелые аккумуляторы.

Робопчела, представленная разработчиками из Гарварда, питается от бортового источника — легких солнечных батарей. Агрегат получил название RoboBee X-Wing.

Как сообщается, робот оснащен четырьмя крыльями, соединенными попарно под прямым углом друг к другу. Высота аппарата составляет около 5 см, а размах крыльев — 3,5 см. Шесть крошечных солнечных панелей, генерирующих в общей совокупности 5 В электроэнергии, размещены над крыльями, а управляющая электроника — под ними. Конструкция робота продумана таким образом, чтобы солнечные панели не мешали воздушному потоку, идущему от крыльев, расположенных в аккурат в центре масс агрегата. Весит робопчела всего 259 мг.

В нынешнем виде робот лишен системы автономного полета или дистанционного управления и способен лишь лететь по кругу. Для работы актуаторов необходимо напряжение 200 вольт с частотой 200 Гц — ток с такими параметрами обеспечивает преобразователь, распаянный на управляющей плате. При этом для того, чтобы пластины солнечных батарей могли обеспечивать нужное питание, им требуется освещенность, втрое превосходящая ту, которую может обеспечить солнце (в лаборатории аппарат летал под специальными лампами).

В дальнейшем исследователи намерены создать увеличенную версию робота, которой будет хватать обычной уличной освещенности и которая будет иметь грузоподъемность, достаточную для размещения на устройстве аккумулятора, передатчика Wi-Fi и различных датчиков, например, измеряющих качество воздуха.

Источники: Engadget, N+1