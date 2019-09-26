Исследователи Китайской академии наук разработали акустическое оружие, вызывающее «нестерпимый дискомфорт»

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Исследователи из Китайской академии наук разработали портативную звуковую пушку, которая поможет правоохранительным органам и военным разгонять протестующих. Как сообщает South China Morning Post, оружие испускает сфокусированные звуковые волны, вызывающие «болезненные вибрации барабанной перепонки, желудка, печени, глазных яблок и мозга».

Пушка работает на инертном газе, заключенном в сосуд в форме трубки. При нагревании его частицы начинают вибрировать, в результате чего устройство издает низкочастотный, «глубокий» монотонный звук. Полевые испытания подтвердили, что воздействие звукового оружия непереносимо, указывают исследователи.

Китайская разработка — далеко не первый опыт в создании акустического оружия. Однако до сих пор подобные устройства оставались слишком громоздкими, чтобы их мог переносить один человек, поскольку требовали мощного источника питания. Вследствие этого акустическое оружие, как правило, устанавливали на транспортные средства.

Главное преимущество нового устройства, выполненного в виде винтовки, — небольшой размер и портативность, позволяющие использовать его даже отдельным полицейским или солдатам.

По данным журналистов, звуковые пушки поступят на вооружение совсем скоро — дизайн для массового производства уже утвержден.

Источник: hightech.plus