«История игрушек 4» / Toy Story 4 стала пятым фильмом Disney в этом году, которому удалось собрать более $1 млрд по всему миру (и четвертым для Pixar за всю историю)

Мультфильм «История игрушек 4» / Toy Story 4 преодолел отметку в $1 млрд киносборов по всему миру, став четвертым «миллиардным» проектом студии Pixar за всю историю ее существования и пятым таким фильмом Disney в текущем году, что стало рекордом.

До этого ни одной студии не удавалось выпустить в прокат сразу пять фильмов, которые бы набрали более $1 млрд на протяжении одного года. При этом у Disney еще достаточно времени до Нового года, чтобы добавить к этому списку еще пару-тройку участников, как минимум, это «Холодное сердце 2» / Frozen 2, «Малефисента 2» / Disney’s Maleficent: Mistress of Evil и «Звёздные войны: Эпизод IX» / Star Wars: The Rise of Skywalker.

Напомним, что больше $1 млрд в 2019 году собрали следующие фильмы Disney:

Avengers: Endgame — $2,795 млрд;

The Lion King (2019) — $1,346 млрд;

Captain Marvel — $1,128 млрд;

Aladdin (2019) — $1,035 млрд;

Toy Story 4 — $1,001 млрд

Если говорить о мультфильмах Pixar, то Топ-5 по глобальным сборам на данный момент выглядят следующим образом:

Incredibles 2 — $1,242 млрд;

Toy Story 3 — $1,066 млрд;

Finding Dory — $1,028 млрд

Toy Story 4 — $1,001 млрд

Finding Nemo — $940,3 млн

Интересно, что предыдущий рекорд по количеству «миллиардных» фильмов на протяжении года был установлен все той же Disney в 2016 году — тогда эту планку преодолели четыре фильма. В этом году она его повторила с помощью мультфильма «Король лев» / The Lion King, а теперь и вовсе превзошла, причем скорее всего не в последний раз.

Напомним, что премьера мультфильма «История игрушек 4» / Toy Story 4 состоялась 21 июня 2019 года, только за первый уикэнд он собрал в США $120 млн. На данный момент картина положила в свою копилку $421,8 млн в Северной Америке и $579,9 млн за ее пределами, где лучшие результаты продемонстрировали Япония ($77 млн), Великобритания ($75 млн) и Мексика ($72 млн).

