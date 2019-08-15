Итальянский астронавт стал первым космическим диджеем 👽

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал первым космическим диджеем ― он исполнил сет прямо с борта Международной космической станции.

Как сообщается, выступление состоялось в рамках фестиваля электронной музыки World Club Dome Cruise Edition, который ежегодно проходит на круизном лайнере у берегов Ибицы. Его запись доступна на странице мероприятия в Facebook.

LIVE from Space with Luca Parmitano A small step for a DJ, but a great one for the world!We made history tonight, sending the very first DJ to space to drop some amazing beats from the great unknown! Astronaut Luca Parmitano played the first DJ live set in Space, proving that love for music has no limits. Witness this EPIC moment and enjoy the views!#WCDCruiseEdition #BigCityBeats Опубліковано WORLD CLUB DOME Вівторок, 13 серпня 2019 р.

Запись прямой трансляции выступления Пармитано, астронавт появляется примерно на 8 минуте.

Интересно, что итальянец не является профессиональным диджеем, для этого выступления он еще до полета на МКС брал уроки сведения у немецкого музыканта Le Shuuk — который также принимал участие в World Club Dome Cruise Edition.

В качестве микшерного пульта астронавт использовал планшет, на который было загружено специальное ПО. Периодически во время выступления он прикреплялся ногами к специальным поручням на «стене» модуля Columbus и как бы парил в горизонтальном положении, а в какой-то момент повис вниз головой и призвал посетителей мероприятия хлопать в ладоши. Кроме того, время от времени астронавт отпускал свой планшет, чтобы устройство вращалось в невесомости в разных направлениях.

LIVE from Space with Luca Parmitano by ESA & BigCityBeats Go BIG and go to SPACE! Have you ever thought that someone would organize a DJ set in space?Well, we did it together with ESA — European Space Agency! Take a look at historical scenes in the music industry, with astronaut Luca Parmitano dropping some serious beats all the way from space! Опубліковано WORLD CLUB DOME Середа, 14 серпня 2019 р.

Запись выступления Пармитано в более высоком качестве, опубликованная после прямой трансляции.



«У нас есть два языка, которые действительно понятны всем и способны объединить людей. Первый из них ― это математика, язык ученых… Второй язык, который все знают, все понимают, и никто об этом не спорит ― это музыка», ― заявил итальянский астронавт в начале выступления.

Напоследок отметим, что выступление космического диджея продолжалось всего 12 минут, включая вступительную речь — на больший срок установить хорошую связь со станцией крайне сложно и затратно.

Источник: hightech.fm