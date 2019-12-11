Из полицейских — в тиктокеры. Патрульная полиция завела аккаунт в TikTok

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В последнее время все вокруг говорят про приложение TikTok, которое особенно популярно среди подростков. Судя по всему, патрульная полиция Украины решила не отставать от современных веяний — и завела аккаунт в популярном китайском сервисе коротких видео TikTok. На это обратил ресурс TK Media, в редакции источника случайно заметили ролик с танцующими полицейскими.

В патрульной полиции Киева подтвердили TK Media, что аккаунт является официальным.

Всего на канале опубликовано восемь роликов, суммарно собравших 29,700 лайков. Ролики носят юмористический характер: полицейские пытаются «хайповать» на трендах социальной сети, используя популярную музыку и обыгрывая шаблонные сценарии видео. На аккаунт патрульной полиции подписано 6100 пользователей.

Посмотреть другие ролики можно перейдя по ссылке.

В США TikTok критикуют в связи с процедурой сбора персональных данных и возможной цензурой контента со стороны китайской компании. В конце октября двое сенаторов (республиканец и демократ) попросили директора национальной разведки Джозефа Магуайра проверить эти подозрения. В начале прошлого месяца в США начали проверку владельца сервиса TikTok — китайской ByteDance Technology — в связи с покупкой китайцами американского сервиса Musical.ly, который вошел в состав TikTok в 2018 году.

Источник: TK Media