Jaguar передумал выпускать электрическую версию Jaguar E-type в ближайшем будущем





Jaguar приостановил проект по созданию электромобиля на базе бензиновой модели E-type, выпускавшейся в 60-е и 70-годы прошлого века, сообщает Electrek со ссылкой на письмо представителя Jaguar Land Rover.

Напомним, что Jaguar представил электрическую версию известного в прошлом спорткара E-type в 2017 году, а год спустя производитель заявил о планах сделать Jaguar E-type Zero серийной моделью.

Вместе с тем, вчера, 26 ноября, стало известно, что пользователям, проявившим интерес к электрокару после его анонса, пришло письмо, в котором компания сообщила о приостановке проекта по неназванной причине. Представитель компании подчеркнул, что они не отказались от данной инициативы, а решили отложить ее в долгий ящик и сконцентрироваться пока на других проектах программы Jaguar Classic, в рамках которой специалисты восстанавливают и поддерживают в исправном состоянии старые автомобили марки, а также производят новые авто классических моделей по их оригинальным чертежам.

Источник: N+1