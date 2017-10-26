К выходу второго сезона «Очень странных дел» сервис Lyft будет пугать своих пассажиров, а сайт Even Stranger Things нарисует страшный постер

Похоже, запугивать пассажиров такси сценами из новых фильмов и сериалов становится в США новым трендом. Сначала Warner Bros. разыграла нью-йоркцев, устроив на улице «снежную бурю» перед выходом фильма-катастрофы «Геошторм», а теперь отличился Netflix, который предложил пользователям сервиса Lyft из Лос-Анджелеса и Филадельфии «очень странную поездку» (Lyft Strange Mode) в честь премьеры второго сезона сериала Stranger Things и празднования Хэллоуина.

Предложение будет действительно всего два дня, с 27 по 28 октября, но судя по видео, фанатам сериала обязательно стоит опробовать этот режим.

Пассажиров ждут неожиданно откидывающиеся кресла, изгибающийся под весом Демогоргона потолок, выплевывающий слизняка водитель и другие «страшилки», навеянные сериалом «Очень странные дела». В самом конце появляется команда ученых в костюмах биозащиты, предлагающая «выжившим» в качестве компенсации Эгго — любимую вафлю Одиннадцатой.

Кстати, на просторах сети также появился сайт Even Stranger Things, который создает постеры к сериалу на основе загружаемых пользователем фотографий. Интересно, что подпись генерируется автоматически с помощью ИИ, распознающего объект на фото — попробуйте создать свои варианты и выкладывайте их в комментариях.

Источник: Lyft, Even Stranger Things