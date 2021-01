Как создавали спецэффекты для фантастического боевика Outside the Wire / «Смертельная зона» с андроидами и роботами в Украине будущего [видео]

Фантастический боевик Outside the Wire / «Смертельная зона» от Netflix оказался не самым качественным с художественной точки зрения (всего 2,5 балла из 5 по версии ITC.UA), зато это первый оригинальный фильм стримингового сервиса, который изначально доступен с украинской озвучкой и субтитрами, а действие происходит в недалеком будущем в Украине.

В редакционной рецензии фильма наши критики отметили не самые качественные спецэффекты, однако для картины с не самым высоким по меркам Голливуда бюджетом этого качестве вполне достаточно, чтобы не испортить себе впечатление от просмотра (в отличие от тех же сценарных недочетов). Если вдруг вы еще не смотрели этот фильм и не составили собственного впечатления о качестве спецэффектов, то посмотрите пару видео с разбором визуальных элементов фильма.





Напомним, что роль главного героя-андроида исполнил Энтони Маки, известный по ролям супергероя Сокола в киновселенной Marvel Cinematic Universe, а также Такеши Ковача из сериала Altered Carbon. В сериале Outside the Wire / «Смертельная зона» также снялись Дэмсон Идрис и Эмили Бичем, а съемками занималась та же команда, которая сняла для Netflix боевики The Old Guard / «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон и Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом.

Источник: Netflix