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«Как тебе такое, Илон Маск?»: Украинцы добрались до «Марса» на электромобиле Tesla Model S и похвастались Маску. Илон восхитился
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«Как тебе такое, Илон Маск?»: Украинцы добрались до «Марса» на электромобиле Tesla Model S и похвастались Маску. Илон восхитился

«Как тебе такое, Илон Маск?»: Украинцы добрались до «Марса» на электромобиле Tesla Model S и похвастались Маску. Илон восхитился

Представители компании Electrocars вместе с журналистами издания «Украинская правда» посетили село Марс Черниговской области на электромобиле Tesla Model S и не смогли удержаться от того, чтобы не подколоть руководителя Tesla коронной фразой «Как тебе такое, Илон Маск?». Самое интересное заключается в том, что Илон ответил.

Представители Electrocars разместили пост на своей facebook-странице, где анонсировали будущий репортаж от издания «Украинская правда»:

«Наконец свершилось! Tesla добралась до Марса! Model S компании Electrocars с журналистами «Украинской правды» проехалась по «поверхности с кратерами» значительно быстрее, чем Roadster Илона Маска;)

Знакомьтесь, село Марс Черниговской области. О марсианах и путешествии на нашей Tesla подробнее — в репортаже «Украинской правды». Уже совсем скоро.

Ну, а затем журналисты «Украинской правды» задали тот самый вопрос в twitter, отметив аккаунт Илона Маска и намекнули на отправленный в направлении планеты Марс электромобиль Tesla Roadster:

«Tesla Model S в украинском селе Марс. Как тебе такое, Илон Маск? Похоже, мы тебя обогнали»

Самое интересное заключается в том, что Илон Маск, которому этот вопрос задают с завидной регулярностью, прочитал исходный твит и ответил на него в собственной манере:

«Вау, круто»

Напомним, что год назад Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить его электромобиль на станции «Арсенальная», сделав его самой «глубокой» Tesla.

Источник: Electrocars, Украинская правда

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