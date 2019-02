«Как тебе такое, Илон Маск?»: Украинцы добрались до «Марса» на электромобиле Tesla Model S и похвастались Маску. Илон восхитился

Представители компании Electrocars вместе с журналистами издания «Украинская правда» посетили село Марс Черниговской области на электромобиле Tesla Model S и не смогли удержаться от того, чтобы не подколоть руководителя Tesla коронной фразой «Как тебе такое, Илон Маск?». Самое интересное заключается в том, что Илон ответил.

Представители Electrocars разместили пост на своей facebook-странице, где анонсировали будущий репортаж от издания «Украинская правда»:

Ну, а затем журналисты «Украинской правды» задали тот самый вопрос в twitter, отметив аккаунт Илона Маска и намекнули на отправленный в направлении планеты Марс электромобиль Tesla Roadster:

Tesla Model S is in the Ukrainian village Mars. How do you like this, @elonmusk? Looks like we beat you 😉 pic.twitter.com/IL5OV4YbFz

— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 1 февраля 2019 г.