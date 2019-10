Как заставить сотни тысяч человек смотреть бессмысленные трансляции на Twitch — разработчики Fortnite знают ответ

15 октября разработчики популярнейшего онлайнового экшена Fortnite дали отмашку на старт нового (одиннадцатого!) сезона — и заодно опубликовал сюжетный трейлер очередного крупного дополнения Chapter 2 с новой картой и рядом обновлений, который накануне раньше времени просочился в сеть. Старт нового сезона в самой популярной королевской битве в мире — уже само по себе крупное и ожидаемое событие, но еще интереснее то, как закончился предыдущий, десятый сезон, а точнее, интересно происходящее между окончанием 10-го и запуском 11-го сезона. Да, Epiс Games и раньше устраивала разнообразные масштабные онлайн-события в преддверии крупных обновлений, что в числе прочего позволяет разработчикам сохранять интерес к проекту, но в этот раз компания превзошла сама себя.

13 октября в Fortnite прошел масштабный ивент, завершившийся своеобразным концом света в мире игры — на карте открылась огромная черная дыра, в которую затянуло весь остров вместе с игроками, включая тех, что находились в лобби. После этого в игре больше ничего не происходило, все, что могли видеть игроки, — это экран с черной дырой. За ивентом наблюдали более 4,5 миллионов человек в YouTube, еще 1,7 миллиона в Twitch и еще 1 миллион в Twitter.

Разработчики удалили 12 тыс. сообщений из официального твиттера, почистили сайт Fortnite, и поменяли оформление страниц в соцсетях, оставив лишь изображение той самой черной дыры. Одновременно Epiс Games пошла на беспрецедентный шаг, отключив доступ к игре. Это еще сильнее подогрело интерес фанатов, которые без умолка обсуждали всевозможные варианты дальнейшего развития событий в соцсетях.

И хотя в целом ответ был очевиден для большинства (запуск нового сезона и новой карты), как пишет The Verge, спустя более чем сутки после отключения игры сотни тысяч людей по всему миру продолжали смотреть на Twitch пустые трансляции с черной дырой в ожидании обновлений.

Спустя двое суток Epiс Games сжалилась над фанатами и снова включила им игру. Что касается обновления Chapter 2, ради которого все затевалось, оно оказалось очень крупным — весит целых 14,9 ГБ.

The update is now available to download on PC — 14.9GB. #FortniteChapter2

— Fortnite News (@FortniteBR) October 15, 2019