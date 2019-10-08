Калифорния запретила постить дипфейки с политиками в преддверии выборов





Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсон подписал законопроект, регулирующий распространение дипфейков. Он запрещает выкладывать в общий доступ фейковые ролики с политическими кандидатами в течение 60 дней перед началом выборов. Об этом пишет Engadget. Таким образом, Калифорния присоединилась к ряду американских штатов, принявших законы, регулирующие распространение дипфейков в интернете (первым штатом, где приняли подобное поставление, стал Техас, после чего такого рода распоряжения выпустили власти других штатов, в частности, Вирджинии и Нью-Йорка).

Как сообщается, действие нового калифорнийского закона ограничивает распространение дипфейков с участием политических кандидатов в форме аудио, видео и фото и касается как материалов, в которых подменены лица и голоса политиков, так и материалов, в которых на изображения политиков накладываются чужие лица и речь. При этом в законе уточняется, что дипфейки, сопровождаемые предупреждением, созданные в сатирических целях либо используемые СМИ, не подпадают под его действие. За нарушение закона предусматривается штраф в размере, устанавливаемом в судебном порядке.

«В контексте выборов дипфейки, позволяющие приписывать кандидатам слова или действия, которые они никогда не говорили или не совершали, становятся мощной и опасной технологией в арсенале тех, кто хочет внести дезинформацию в избирательную кампанию и сбить с толку избирателей», — заявил один из членов Законодательного собрания Калифорнии Марк Берман.

Закон будет действовать до 1 января 2023 года, однако в дальнейшем его действие можно продлить.

Примечательно, что инициативу калифорнийских чиновников поддержали эксперты.

«Ставки действительно высоки, поскольку демократия зависит от информированности граждан. В наши дни сложно быть достаточно информированным, чтобы принимать рациональные решения по кандидатам и политическим вопросам, дипфейки же усложняют и без того сложную ситуацию», — прокомментировал принятие закона специалист по социальным сетям Мэтт Кэбот.



Пример известного дипфейкового видео, на котором запечатлена спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая вследствие банального замедления ролика стала выглядеть подвыпившей.

Напоследок отметим, что помимо запрета предвыборных дипфейков, власти Калифорнии также приняли законопроект, позволяющий местным жителям подавать в суд на распространителей дипфейков порнографического содержания с их участием. В данном случае нарушителям грозит штраф в размере до $150 000.

Источник: N+1