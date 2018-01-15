Канал Starz начал работу над сериалом “The Continental” / “Континенталь” по вселенной наемного убийцы Джона Уика

Американский кабельный канал Starz, известный по сериалам “Демоны Да Винчи”, “Эш против зловещих мертвецов”, “Американские боги” и другим, объявил о начале работы над сериалом по вселенной, в которой развивается история наемного убийцы Джона Уика в исполнении Киану Ривза. Сериал назвали “The Continental” в честь сети отелей, где обитают элитные киллеры и действуют особые правила, соответственно, об их нелегкой жизни и будет повествовать криминальный сериал.

Пилотный эпизод сериала снимет Чад Стахелски, занимавший кресло режиссера первой и второй части боевика “Джон Уик”, остальная часть команды в лице сценариста Дерека Колстада, сорежиссера Дэвида Литча и Киану Ривза выступят в качестве продюсеров. Они уже пообещали сохранить фирменную стилистику и сухой юмор оригинальной истории.

Шоураннером сериала выступит Крис Коллинз, известный по “Сынам анархии”, “Прослушке”, “Клану Сопрано” и т.д. Более того, в некоторых сериях может появиться сам Киану Ривз, однако на его постоянное участие в проекте рассчитывать не приходится – камео для создания атмосферы, не более.

А вот регулярное появление в кадре Уинстона – владельца гостиницы «Континенталь» в Нью-Йорке куда более реально, так как исполняющий его роль Иэн МакШейн снимается в вышеупомянутом сериале “Американские боги” канала Starz, а значит договориться о “подработке” будет не так уж трудно.

На данный момент дата премьеры и другая подробная информация о “The Continental” / «Континенталь» пока не известна, но вполне возможно, что первый сезон сериала приурочат к выходу третьей части основного фильма “Джон Уик” в 2019 году.

Источник: Entertainment Weekly