Кевин Файги заявил, что Marvel регулярно приглашает Киану Ривза в новые фильмы киновселенной, но пока для актера не нашлась подходящая роль





После триумфального появления Киану Ривза на презентации игры Cyberpunk 2077 в рамках E3 2019 у многих фанатов актера возник вопрос, почему этот харизматичный мужчина до сих пор не задействован в киновселенной Marvel Cinematic Universe. Во время интервью ресурсу ComicBook.com на этот вопрос ответил сам Кевин Файги, глава Marvel Studios.

Оказывается, студия регулярно обращается к Киану Ривзу с предложением сыграть очередного супергероя в очередном фильме киновселенной Marvel. Сам актер также не против появиться во франшизе. Но пока все упирается в то, что для актера подыскивают подходящую роль и подходящий фильм.

«Мы говорим с ним почти о каждом фильме, который снимаем. Я не знаю, когда именно он присоединится к Marvel Cinematic Universe (и произойдет ли это в принципе), но мы очень хотим сделать это наилучшим образом» — прокомментировал Кевин Файги.

В качестве примера Кевин Файги привел Джейка Джилленхола, которому также регулярно предлагали различные роли в MCU, пока он в итоге не подписался на роль Мистерио в фильме Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома».

По слухам, первым появлением Киану Ривза в киновселенной Marvel может стать фильм The Eternals / «Вечные», где также сыграют Анджелина Джоли, Кумейл Нанджиани и Ричард Мэдден. Студия обещала рассказать детали о данном проекте до конца лета, так что уже через пару месяцев мы сможем узнать, станет ли именно этот фильм дебютным для Киану в рамках MCU.

Напомним, что на фоне отличного первого уикэнда проката «Джон Уик 3» студия объявила о запуске продолжения «Джон Уик 4» и назначила премьеру на 21 мая 2021 года.

Источник: IGN