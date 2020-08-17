Киевлянин вместе с сыном собрал детскую версию Tesla Cybertruck, потратив два месяца и всего 500 грн

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Не успели мы написать о созданной 25-летним полтавчанином копии знаменитого бронепикапа Tesla Cybertruck (его серийное производство начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Техасе) на базе старого микроавтобуса Citroen, как стало известно о еще одной версии «кибертрака» от украинцев. И она определенно вызовет восторг среди самых юных поклонников Илона Маска. О забавном семейном проекте рассказал ресурс Autogeek.com.ua.

Киевлянин Федор Жовтяк вместе со своим сыном в преддверии начала нового школьного сезона собрали миниатюрную копию электропикапа Tesla Cybertruck. Говоря точнее, они переработали детский электромобиль Polaris Ranger RZR 900, придав ему внешность Cybertruck.

По словам Федора, основные работы проводили по вечерам и в итоге управились за два месяца. Также автор проекта рассказал, что идея превратить Polaris Ranger RZR 900 в Tesla Cybertruck возникла уже в процессе, когда была готова основная база.

Кузов для миниатюрной детской копии Tesla Cybertruck изготовили из металлизированного композита, который закрепили на деревянном брусе. Именно композит — самый дорогостоящий компонент конструкции. Но поскольку он был в наличии (Федор работает в рекламном бизнесе и владеет компанией TrucksFormers), дополнительных денег на него тратить не пришлось. В итоге Федор потратил только 500 грн на светодиодные фары, чтобы сделать копию максимально аутентичной. Наглядно оценить результат позволяет ролик ниже.

Кібертрак — це можливість кожному здійснити свої дитячі мрії, побудувавши справжне авто.Оцініть нашу спільну з Vlad Zhovtiak першу пробу пера :)Як тобі таке, Ілоне? Опубліковано Fedir Zh Субота, 15 серпня 2020 р.

В обозримом будущем Федор планирует немного доработать автомобиль, добавив более жесткое крепление рамы, обшивку салона и двери для входа и выхода.

Остается добавить, что Tesla рассматривает возможность выпуска уменьшенной, компактной версии грузовика для рынка Европы. В начале месяца Илон Маск, комментируя возможный выход уменьшенного Tesla Cybertruck для Европы, говорил, что это представляется весьма вероятным событием.

Источник: autogeek.com.ua