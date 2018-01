Ким Чен Ын напомнил США о ядерной кнопке, которая всегда у него под рукой. Трамп заявил, что его кнопка «намного больше, мощнее и она действительно работает!»

Лидеры США и Северной Кореи продолжают обмениваться «любезностями». В одном из последних сообщений в Twitter Дональд Трамп ответил на недавнее новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына с предупреждением в адрес США.

Прежде всего отметим, что Ким Чен Ын предостерег США не испытывать его терпение и одновременно проявил куда более мягкий тон по отношению к Южной Корее, заявив о возможности отправки в следующем месяце делегации на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан.

В своем обращении Ким Чен Ын напомнил, что «все США находятся в пределах досягаемости нашего ядерного оружия», а также упомянул ядерную кнопку, которая всегда находится при нем. Он также заявил, что «это не угроза, а просто реальность».

В своем ответном твите Трамп заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка. Более того, президент США отметил, что она «гораздо больше, мощнее и всегда срабатывает». Вот этот твит полностью:

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018