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Ким Чен Ын напомнил США о ядерной кнопке, которая всегда у него под рукой. Трамп заявил, что его кнопка «намного больше, мощнее и она действительно работает!»
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Ким Чен Ын напомнил США о ядерной кнопке, которая всегда у него под рукой. Трамп заявил, что его кнопка «намного больше, мощнее и она действительно работает!»

Ким Чен Ын напомнил США о ядерной кнопке, которая всегда у него под рукой. Трамп заявил, что его кнопка «намного больше, мощнее и она действительно работает!»

Лидеры США и Северной Кореи продолжают обмениваться «любезностями». В одном из последних сообщений в Twitter Дональд Трамп ответил на недавнее новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына с предупреждением в адрес США.

Прежде всего отметим, что Ким Чен Ын предостерег США не испытывать его терпение и одновременно проявил куда более мягкий тон по отношению к Южной Корее, заявив о возможности отправки в следующем месяце делегации на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан.

В своем обращении Ким Чен Ын напомнил, что «все США находятся в пределах досягаемости нашего ядерного оружия», а также упомянул ядерную кнопку, которая всегда находится при нем. Он также заявил, что «это не угроза, а просто реальность».

«В этом году мы должны сосредоточиться на массовом производстве боеголовок и баллистических ракет для оперативного реагирования. Это оружие будет использовано только в случае существования прямой угрозы нашему государству», — цитирует Ким Чен Ына ресурс NBC News.

В своем ответном твите Трамп заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка. Более того, президент США отметил, что она «гораздо больше, мощнее и всегда срабатывает». Вот этот твит полностью:

«Лидер КНДР Ким Чен Ын недавно заявил, что его ядерная кнопка всегда у него под рукой. Пусть кто-нибудь из его истощенного и голодающего режима напомнит ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, и она гораздо больше и мощнее. И моя кнопка действительно работает!».

Отметим, что это далеко не первая словесная перепалка между лидерами США и КНДР, но все же она вселяет определенные опасения, особенно с учетом непредсказуемости этих двух личностей. Но будем надеяться, что это лишь способ запугивания и до воплощения этих «обещаний» дело не дойдет.

Источник: Twitter Дональда Трампа и NBC News

  • Северная Корея за последние годы значительно активизировала ядерные и ракетные испытания, а в сентябре прошлого года объявила о создании водородной бомбы.
  • Президент США Дональд Трамп в рамках одного из выступлений в ООН в прошлом году пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу Соединенным Штатам или союзникам. КНДР, в свою очередь, угрожала нанести удар по острову Гуам, принадлежащему США.
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