Kiss Me First — новый фантастический сериал Netflix про игру в виртуальной реальности от создателей Skins [трейлер]

Сервис Netflix продолжает искать новые форматы и в этот раз предлагает зрителям сериал Kiss Me First / «Поцелуй меня первой», в котором кадры с живыми актерами перемежаются с CGI-сценами. Последние используются для того, чтобы показать мир виртуальной реальности, в котором частично развивается сюжет сериала, что весьма напоминает недавний фильм Ready Player One / «Первому игроку приготовиться».

По сюжету увлеченная реалистичной VR-игрой Агора главная героиня знакомится с девушкой, которая открывает ей темные секреты виртуального мира, после чего бесследно исчезает. В попытках найти новую подругу, героиня все глубже погружается в виртуальность, в которой некоторые вещи оказываются пугающе реальными.

Сериал основан на одноименной подростковой новелле Лотти Могач, при этом создали его те же авторы, которые подарили миру драматический сериал Skins / «Молокососы» о жизни группы британских подростков. В главных ролях снялись Таллла Роуз Хаддон, Симона Браун, Мэттью Бирд и Мэттью Обри.

Премьера первого сезона из шести серий на платформе Netflix состоится 29 июня 2018 года.

Источник: Netflix