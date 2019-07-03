Китай планирует разработать ИИ для спутников

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К 2021 году Китай планирует развернуть на орбите Земли группировку спутников, состоящую из 192 инновационных аппаратов, оснащенных ИИ-системами. Как сообщает CCTV (Центральное телевидение КНР), группировка будет использоваться для экологического мониторинга и наблюдения за земной поверхностью, метеорологических исследований, а также контроля транспортных потоков.

Проект получил название Leo. Согласно задумке, установленные на космических аппаратах системы искусственного интеллекта будут самостоятельно анализировать отснятые снимки земной поверхности на предмет дефектов и искажений, обусловленных, например, атмосферными явлениями, такими как облака или туман, и, отбраковывая низкокачественные фото, передавать на Землю только те изображения, которые представляют наибольшую ценность. Предполагается, что новшество позволит повысить скорость и качество мониторинга.

Скриншоты выпуска новостей «Китайского центрального телевидения». Слева — предварительный облик ИИ-спутников, справа — демонстрация логики работы бортового искусственного интеллекта.

Еще одно предназначение спутникового ИИ — в автоматическом режиме контролировать движение спутников и при необходимости корректировать его.

«Можно сказать, что на сегодня спутники являются дистанционно управляемыми устройствами. Внедрение ИИ-систем наконец сделает их автопилотируемыми», — указывается в репортаже CCTV.

По имеющейся информации, большое количество аппаратов в группировке обусловлено разделением по разрешению съемки — пять, один метр и полметра на пиксель.

Интересно, что для выведения спутников Leo будет использоваться перспективная твердотопливная ракета легкого класса Jielong-1, созданная китайской госкорпорацией CASC; первый запуск которой должен состояться до конца 2019 года. По заверению инженеров, данный носитель сможет доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров до 150 килограмм полезного груза, а стоимость его запуска не будет превышать $3,6 млн.

Источники: Naked Science, CCTV