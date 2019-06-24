Китайцы экранизируют еще одно произведение Лю Цысиня — на этот раз «Задачу трех тел»

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Как сообщает издание CX Live, специализирующееся на новостях из Китая, в Поднебесной готовится экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня «Задача трех тел» в виде одноименного сериала. Съемки первого сезона, который будет состоять из 24 эпизодов, стартуют осенью.

Сюжет оригинальной книги рассказывает о том, как человечество в панике пытается подготовиться ко вторжению инопланетной цивилизации, при этом люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения.

Отметим, что известный китайский писатель-фантаст Лю Цысинь написал «Задачу трех тел» в 2006 году и позднее получил за нее литературную премию Hugo. Книга также положила начало трилогии «В память о прошлом Земли», в которую, помимо «Задачи», вошли романы «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти».

Экранизацией «Задачи трех тел» займется Yoozoo Pictures, до этого снявшая полнометражный фильм «Странствующая Земля» по мотивам одноименного рассказа Лю Цысиня. Картина стала грандиозным хитом в домашнем прокате и собрала около семисот миллионов долларов, а права на показ за границами Китая приобрел Netflix.

Интересно, что изначально в Yoozoo Pictures намеревались экранизировать «Задачу трех тел» в виде фильма, однако от этих планов впоследствии отказались «из-за производственных трудностей».

Источник: DTF