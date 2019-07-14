Китайцы выпустили клон еще не анонсированного iPhone 11

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Точные копии iPhone последних моделей — обычное дело для Китая. Однако теперь «новинки», тщательно замаскированные под оригиналы, начали появляться на несколько месяцев раньше их анонса.

Впрочем, данные о форме и размерах грядущих iPhone с квадратными выступами в области тыловой камеры утекли в интернет сравнительно давно, так что появление изготовленных по ним готовых продуктов не должно удивлять. YouTube-канал Amazing Unboxing выложил видео с поддельными «iPhone 11» в черном, белом и золотистом цветах.

Визуально устройства выглядят, как топовые iPhone, вдобавок гаджеты оснащены тройными камерами, причем как минимум одна из камер является, как показано на видео, вполне рабочей. Оболочка поверх Android, задействованная в ПО смартфонов, почти полностью копирует iOS.

Самая заметная деталь, выдающая в устройствах клоны — более широкое, чем по бокам, поле под экраном. Используемая виртуальная клавиатура также отличается от штатной в iOS. Наконец, в новых iPhone должен, по слухам, измениться дизайн переключателя беззвучного режима, но тут он выглядит так же, как у iPhone XS Max. По словам автора видео, клоны изготовлены китайским производителем Goophone.