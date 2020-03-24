Китайские инженеры из QilingUAV разработали беспилотный пожарный вертолет





Китайская компания QilingUAV, специализирующаяся на разработке военной и полицейской робототехники, а также робототехники для экстренных служб, объявила о разработке беспилотного летательного аппарата вертолетного типа JS260, предназначенного для тушения лесных пожаров, а также пожаров на химических предприятиях, когда испарения химических веществ могут представлять угрозу для жизни пожарных. Согласно сообщению компании, аппарат может нести две емкости, заполненные жидкостью для тушения огня.

Отметим, что тушение лесных пожаров с помощью авиации представляет очень сложную и опасную операцию. Дым от пожара сильно ухудшает видимость, а горячий воздух от огня ухудшает управляемость самолетом и может нарушать работу двигателей. При этом летчики на пожарных самолетах или вертолетах должны пролетать над огнем как можно ниже для эффективного сброса воды.

Китайские разработчики из QilingUAV убеждены, что массовое применение беспилотников имеет все шансы сделать тушение лесных и других типов сложных пожаров гораздо менее рисковым для жизней пожарных.

JS260 имеет в длину 2,8 метра, в высоту — 1,6 метра и оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 3,6 метра. Силовая установка 160-килограммового аппарата представлена двумя 34-сильными бензиновыми двигателями с водяным охлаждением. Полного бака беспилотному вертолету хватает на 3-4 часа беспрерывного пребывания в воздухе. Крейсерская скорость устройства — до 100 км/ч.

JS260 может нести полезную нагрузку массой до 100 килограммов, для тушения огня он оборудован двумя точками подвески для специальных емкостей с жидкостью. Емкости могут быть сброшены по одной или одновременно. Разработчики утверждают, что объема каждой емкости достаточно для тушения 50 кубических метров леса. При этом уточняется, что для наиболее эффективной борьбы с масштабным пожаром потребуется задействовать сразу несколько аппаратов. Другие подробности о JS260 не уточняются, не опубликовали китайские инженеры и демонстрационного видео, на котором можно было бы оценить возможности беспилотника.

Впрочем, QilingUAV — отнюдь не новый игрок в сфере робототехники, так что сомневаться в том, что компания действительно разработала искомый аппарат, не приходится. Так, ранее данное предприятие представило наземного пожарного гусеничного робота. Судя по второму видео ниже, один из вариантов устройства уже испытывался китайскими пожарными на практике:

А в последующих двух роликах в числе прочего можно увидеть в действии разработанную QilingUAV систему сброса емкостей с противопожарной жидкостью с мультикоптеров — по всей видимости, похожее решение реализовано и на JS260, — а также различные возможные сценарии применения пожарными беспилотников китайской компании, в частности, использование аппаратов в качестве летающих тепловизоров, детекторов утечки газа и громкоговорителей:

Источник: N+1