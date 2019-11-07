Китайским подросткам запретили проводить в онлайн-играх более 90 минут в будний день, а также играть по ночам

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Правительство Китая запретило подросткам проводить «слишком много времени» за онлайн-играми. Отныне пользователям младше 18 лет запрещается играть с 22:00 до 8:00. Кроме того, в будний день подросток может потратить на онлайн-игру максимум полтора часа, а в выходные и праздники — три часа.

Активность несовершеннолетних будут отслеживать через специальные идентификаторы, которые выдаются игрокам по прошествии регулируемой властями процедуры регистрации, требующей от пользователя указать его реальное имя и мобильный телефон.

Любопытно, что новые правила также запрещают несовершеннолетним китайцам чрезмерно увлекаться микротранзакциями. Так, геймерам возрастом от 8 до 16 лет разрешили переводить на свои игровые аккаунты не более чем 200 юаней (~ $29) в месяц, для игроков от 16 до 18 лет максимальная сумма составляет 400 юаней (около $57 долларов).

Китайские чиновники уверены, что «зависимость от онлайн-видеоигр» портит здоровье, в частности, зрение, а также способствует низкой успеваемости детей и подростков. Новые правила призваны «защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних».

Источник: The NYT