Клиенты американского Amazon покупали клетки Фарадея для роутеров, чтобы защититься от излучения. А потом недоумевали, почему затухает сигнал Wi-Fi

На этой неделе в зарубежном интернете начала широко распространяться мошенническая схема. Под благовидным предлогом заботы о здоровье неосведомлённым пользователям продают совершенно бесполезные в быту предметы – клетку Фарадея для роутеров. Таким образом, заплатив немалые деньги, пользователи сами ухудшают качество беспроводного сигнала у себя в доме.

Пользователям предлагается купить «экран для роутера», который позволяет защитить покупателя и его близких от Wi-Fi. Цена такого устройства на торговой площадке Amazon составляет $70 до $100. Фактически при этом продаётся небольшой металлический корпус для роутера. Таким образом, за свои же деньги пользователи заключают роутер в клетку Фарадея, которая блокирует электромагнитное излучение. Такая металлическая коробка блокирует почти весь сигнал от маршрутизатора. И хотя мошенники заявляют, что внешний металлический корпус «вообще не должен влиять на дальность сигнала и скорость интернета», многие покупатели с удивлением обнаружили существенное ухудшение в работе беспроводной сети.

Правда, встречаются и совершенно противоположные отзывы, которые утверждают, что экраны совершенно не работают, а сигнал интернет-соединения никак не меняется. Вероятно, это связано с тем, что под видом «экрана для роутера» им продаются сетчатые ящики для хранения, но с завышенной ценой. При этом продавцы предостерегают от покупки дешёвых «подделок» своих экранов. Они хвастаются «оригинальной» конструкцией и производством в США, чтобы привлечь покупателей.

So apparently putting Faraday cages around routers has become a thing for the 5g conspiracy nuts and there are companies out there ready to cash in.

My sides are in orbit. pic.twitter.com/mGcud5Kb70

— 🦇Ansgar Odinson🦇 (@AnsgarTOdinson) December 2, 2020