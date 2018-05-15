Клифф Блежински закрыл свою геймстудию Boss Key Productions, которая так и не смогла оправиться от провала шутера LawBreakers

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К сожалению, неудача шутера LawBreakers настолько сильно подкосила разработчика игр Клиффа Блежински, что его не смогла спасти даже попытка войти в сегмент «Королевской битвы» с проектом Radical Heights. Геймдизайнер объявил, что его студия Boss Key Productions закрывается, а он сам уходит из индустрии на неопределенное время, чтобы отдохнуть и «перезагрузиться».

Напомним, что Клифф Блежински получил известность в компании Epic Games, где занимался разработкой игр серий Unreal Tournament и Gears of War. После ухода из Epic Games геймдизайнер создал собственную студию Boss Key Productions, первой игрой которой стал футуристичный сетевой шутер LawBreakers.

Несмотря на интересную игровую механику, приличную графику и в целом достаточно высокое качество, игроки отнеслись к проекту весьма прохладно. В отличие от LawBreakers, онлайн-шутер Radical Heights оказался более удачным проектом, однако заработанных им средств не хватил на то, чтобы поставить на ноги всю студию.

В итоге Клифф Блежински поблагодарил всех причастных за поддержку, заявил что собирается посвятить больше времени семье и выразил уверенность, что рано или поздно вновь захочет создать новую интересную игру.

Сервера онлайн-шутера Radical Heights будут работать еще некоторое время, но на полноценную поддержку игры и обновления можно не рассчитывать.

Источник: Polygon