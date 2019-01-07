Компания Huawei разработала приложение для смартфона, которое поможет слепым и слабовидящим людям лучше понимать эмоции собеседников

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Компания Huawei совместно с Польским обществом слепых разработала приложение The Facing Emotions, способное распознавать эмоции человека и сообщать о них пользователю удобным способом. Разработчики считают, что данное решение поможет слепым и слабовидящим людям лучше понимать реакцию собеседников.

Как сообщается, приложение использует камеры на задней стороне смартфона и распознает с их помощью эмоции по мимике на лице. Всего алгоритм способен распознать семь типов эмоций: счастье, удивление, печаль, страх, гнев, презрение и отвращение. Во время работы приложения смартфон можно держать в руках или поместить в специальный чехол, повесив устройство на шею.

После распознавания эмоции приложение воспроизводит соответствующий ей короткий уникальный звук, а также отображает на экране выражающую эту эмоцию модель лица. При этом изображение на дисплее отображается желтым и черным цветом, благодаря чему его контраст повышается и его легче увидеть слабовидящим людям. Все данные приложение обрабатывает локально, на смартфоне, а потому для его работы не требуется подключение к интернету.

«В ходе предварительного тестирования испытуемые в лице консультирующих нас слепых людей назвали воспроизводимые звуки понятными, запоминающимися и неагрессивными», — отметили в Huawei.

Приложение опубликовано в магазине Google Play, но доступно только для смартфона Huawei Mate 20 Pro. Разработчики утверждают, что это обусловлено используемым в нем процессором.

«The Facing Emotions олицетворяет собой миссию Huawei — делать новые технологии доступными для всех людей, и особенно для тех, кто в них больше всего нуждается», — заявили в компании.

Источники: Dezeen, N+1