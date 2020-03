Компания Square Enix анонсировала сразу две новые игры по франшизе NieR — NieR Replicant ver.1.22474487139… и NieR Re[in]carnation

Издатель Square Enix в честь 10-летия франшизы NieR анонсировал сразу две игры по вселенной серии — NieR Replicant ver.1.22474487139… и NieR Re[in]carnation.

Первая из них представляет собой ремастер NieR Replicant, релиз которой состоялся только на PS3 и только в Японии в 2010 году. Главное ее отличие от NieR Gestalt, вышедшей на Западе как просто NieR и на PlayStation 3, и на Xbox 360, состоит в несколько иной сюжетной линии: если в Gestalt главным героем выступает брутальный взрослый мужчина, спасающий свою дочурку от неведомой болезни, то в Replicant играть нужно за юнца, которому необходимо спасти свою младшую сестренку.

Среди основных особенностей обновленной версии: полностью перезаписанный саундтрек с добавлением новых композиций, наличие озвучки (оригинал ею похвастаться не мог), новые персонажи, включая камео 2B и 9S, осовремененная боевая система и другие нововведения, которые помогут знакомым с оригинальной игрой геймерам не заскучать при прохождении ремастера.

За разработку NieR Replicant ver.1.22474487139… отвечает студия Toylogic, которой на подмогу вызвали геймдизайнера из PlatinumGames Такахиса Тауру, работавшего над NieR: Automatа, а также разработчиков оригинального проекта в лице Еко Таро (автор серии NieR) и Кеичи Окабе (композитор). Точная дата выхода ремастера пока не раскрывается — указывается лишь, что это произойдет «до конца апреля 2021 года». Среди заявленных платформ — PS4, Xbox One и PC (Steam).

Что касается Nier Re[in]carnation, то она представляет собой условно-бесплатный мобильный спин-офф серии в жанре экшен-RPG для iOS и Android. Как и в случае с NieR Replicant ver.1.22474487139…, дата релиза игры-ответвления с пока неизвестной системой монетизации не раскрывается. За разработку Nier Re[in]carnation отвечает японская студия Applibot под руководством Еко Таро. По словам игроделов, главная цель мобильного спин-оффа — «привлечь внимание новых игроков к серии, а также удивить фанатов франшизы».

В дополнение к этому в Square Enix поделились новостями и о NieR: Automata. В частности, компания рассказала, что за три года с момента релиза экшен-RPG, доступная на PC, PS4 и Xbox One, разошлась тиражом в 4,5 млн копий по всеми миру, включая отгрузки ритейлерам и цифровые загрузки. Кроме того, 2 апреля издание игры Become as Gods Edition появится в библиотеке Xbox Game Pass — правда, только для консолей.

