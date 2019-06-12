Konami анонсировала три версии ретро-консоли PC Engine Mini для Японии, США и Европы [видео]

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Японская компания Konami присоединилась к длинному списку производителей электроники, которые решили тряхнуть стариной и выпустить современную версию своей игровой ретро-консоли. Модель выйдет сразу в трех версиях для японского (PC Engine Mini), европейского (PC Engine Core Grafx Mini) и американского (TurboGrafx-16 Mini) рынков.

Естественно, в различных версиях будут отличаться и наборы предустановленных игр. К примеру, для американской TurboGrafx-16 Mini это R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Ys Book I & II, Dungeon Explorer и Alien Crush, а для японской PC Engine Mini — Bonk’s Adventure, Dracula X, The Kung Fu/China Warrior, Ys I & II, Super Star Soldier и Dungeon Explorer. В дальнейшем компания планирует расширять данный список, представляя другие ретро-игры.

Отметим, что ретро-консоль Konami PC Engine Mini оснащается двумя USB-портами для подключения контроллеров и поддерживает мультиплеерный режим.









Оригинальная версия консоли PC Engine была разработана компанией Hudson и произведена компанией NEC для японского рынка еще в 1987 году. Спустя два года, в 1989 году, вышла американская версия консоли TurboGrafx-16, однако не получила такой популярности, как японский вариант. Впоследствии компания Konami приобрела разработчика консоли Hudson.

О сроках выхода и стоимости Konami PC Engine Mini обещают рассказать позже, а пока вы можете ознакомиться с нашим обзором «7 онлайн-эмуляторов ретро-консолей и ПК».

Источник: The Verge