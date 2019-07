«Король лев» / The Lion King стал четвертым фильмом Disney в этом году, которому удалось собрать более $1 млрд по всему миру

Ремейк классического мультфильма «Король лев» / The Lion King стал четвертым фильмом от студии Disney, которому удалось преодолеть планку в $1 млрд сборов по всему миру.

На это картине понадобилось менее трех недель, чуть больше трети от всей суммы он собрал в США и Канаде ($361 млн), остальную часть — в других странах мира ($639 млн), где лучшие результаты показали Китай ($115 млн), Великобритания ($48 млн) и Бразилия ($44 млн).

Таким образом мультфильм присоединился к картинам «Мстители: Финал» / Avengers: Endgame, «Капитан Марвел» / Captain Marvel и «Аладдин» / Aladdin, два из которых представляют собой экранизации комиксов, а еще один — такой же ремейк классического мультфильма.

Интересно, что на прошлых выходных Disney установила еще один рекорд по объему продаж билетов одной студией. Компания заработала на билетах $7,67 млрд, превысив рекорд 2016 года, когда студия собрала $7,61 млрд.

Напомним, что до конца года Disney выпустит еще несколько потенциальных блокбастеров, способных преодолеть планку в $1 млрд сборов. Как минимум это «Холодное сердце 2» / Frozen 2, «Малефисента 2» / Disney’s Maleficent: Mistress of Evil и «Звёздные войны: Эпизод IX» / Star Wars: The Rise of Skywalker.

