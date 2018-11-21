Космолог Дэн Сколник: «Стандартная модель Вселенной, вероятнее всего, просто неверна»

Мы живем в эпоху кризиса космологии, считает американский ученый Дэн Сколник из Чикагского университета. Попытки объяснить устройство Вселенной не приводят к успеху. Но эти сложности означают лишь то, что в действительности реальность сложнее и интереснее, чем мы думаем, убежден космолог.

Для того, чтобы объяснить свою позицию, Сколник сравнивает Вселенную с ребенком, а ученых — с медиками. Врачи могут проверить состояние малыша, взвесить его, измерить и сравнить эти данные с данными, полученными при его рождении, чтобы предсказать, насколько большим он вырастет. То же самое — со Вселенной. У ученых есть представление о том, какой она была в детстве и какой является сейчас. Но соединить две этих картины так, чтобы они совпали и на их основе можно было предсказать будущее Вселенной, исследователи не могут.

Взять, к примеру, постоянную Хаббла, измеряющую расширение Вселенной. Астрономы разработали несколько методов ее определения, но они дают разные значения, несмотря на многочисленные попытки устранить противоречия.

Космологи не знают точно, в чем именно причина. В течение прошедших десятилетий они сводили на нет планку погрешностей, уточняли свои методы, перепроверяли результаты коллег и собирали больше данных. Тем не менее, расхождение все равно никуда не делось. Возможно, они ошиблись в измерениях или анализе ранней Вселенной. Или ее нынешнего состояния.

«Другой вариант, — отмечает Сколник, — в том, что стандартная модель космологии ошибочна».

В таком случае то, как люди представляют ранние годы, взросление и будущее Вселенной, попросту не соответствует действительности.

Сколник называет эту ситуацию «эрой противоречий в космологии». Другие — просто кризисом.

Впрочем, сами космологи не видят в сложностях ничего плохого. С их точки зрения, кризис в космологии означает лишь то, что Вселенная оказалась куда интереснее, чем они думали раньше, и что человечество, возможно, стоит на пороге удивительного открытия.

«Мы все знаем, что не понимаем примерно 95% Вселенной», — говорит Сколник, намекая на темную материю и темную энергию, и добавляет: «Если помнить, что мы можем измерить только 5%, наивно было бы думать, что стандартная модель космологии полностью верна».

Источники: WIRED, hightech.plus