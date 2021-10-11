«Котячі світи Луїса Вейна» з Бенедиктом Камбербетчем вийдуть в український прокат 11 листопада

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Стрічка розповість про англійського художника, який відомий своїми численними антропоморфними зображеннями котів, кішок і кошенят.

Головну роль в байопіку зіграв Бенедикт Камбербетч («Шерлок», «Доктор Стрендж»). У ролі його дружини й музи — зірка «Корони» Клер Фой. Також у фільмі зіграли — Андреа Райзборо, Тобі Джонс, Софія де Мартіно, музикант Нік Кейв та актор-сценарист-режисер Тайка Вайтіті.

Написав сценарій і зняв картину Вілл Шарп, який раніше працював над серіалом «Флауерс».

«Дивовижна реальна історія одного з найбільш незвичайних художників всіх часів. Найвідоміші картини ексцентричного аристократа Луїса Вейна (Бенедикт Камбербетч) мають одну спільну рису — він пише виключно котиків. Завдяки коханню своєї дружини Емілі (Клер Фой), Луїс назавжди змінює погляд людей на життя і на котів» офіційний синопсис

Трейлер байопіку «Котячі світи Луїса Вейна» з українським дубляжем

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кадри зі стрічки

«Котячі світи Луїса Вейна» з’явиться в українських кінотеатрах з 11 листопада.