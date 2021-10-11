«Котячі світи Луїса Вейна» з Бенедиктом Камбербетчем вийдуть в український прокат 11 листопада
Стрічка розповість про англійського художника, який відомий своїми численними антропоморфними зображеннями котів, кішок і кошенят.
Головну роль в байопіку зіграв Бенедикт Камбербетч («Шерлок», «Доктор Стрендж»). У ролі його дружини й музи — зірка «Корони» Клер Фой. Також у фільмі зіграли — Андреа Райзборо, Тобі Джонс, Софія де Мартіно, музикант Нік Кейв та актор-сценарист-режисер Тайка Вайтіті.
Написав сценарій і зняв картину Вілл Шарп, який раніше працював над серіалом «Флауерс».
«Дивовижна реальна історія одного з найбільш незвичайних художників всіх часів. Найвідоміші картини ексцентричного аристократа Луїса Вейна (Бенедикт Камбербетч) мають одну спільну рису — він пише виключно котиків. Завдяки коханню своєї дружини Емілі (Клер Фой), Луїс назавжди змінює погляд людей на життя і на котів»
офіційний синопсис
Трейлер байопіку «Котячі світи Луїса Вейна» з українським дубляжем
Кадри зі стрічки
«Котячі світи Луїса Вейна» з’явиться в українських кінотеатрах з 11 листопада.