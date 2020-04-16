Криминальную драму Capone / «Капоне» с Томом Харди в главной роли выпустят 20 мая сразу на цифровых платформах [трейлер]





Сегодня в сети появился первый трейлер криминальной драмы Capone / «Капоне» с Томом Харди в главной роли, однако те, кто ждет фильм уровня «Крестного отца» или хотя бы «Ирландца» наверняка останутся разочарованными сразу по нескольким причинам.

Перед тем, как перейти к недостаткам упомянем единственное достоинство фильма — актерский состав. Продюсерам удалось заполучить не только популярного Тома Харди, который реалистично воплощает криминальных авторитетов, судя по «Легенде» (Рональд/Реджинальд Крэй) и «Острым козырькам» (Альфи Соломонс), но и несколько других достаточно известных актеров. В частности, в фильме появятся Кайл Маклахлен («Твин Пикс», «Дюна»), Линда Карделлини («Безумцы»), Ноэль Фишер («Бесстыдники»), Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и другие.

Дальше начинаются проблемы. Авторы выбрали для воплощения не период расцвета криминальной карьеры американского гангстера Аль Капоне, а последние годы его жизни, которые он доживал с подорванным в тюрьме здоровьем в личном особняке. Режиссером проекта назначили Джоша Транка, снявшего откровенно провальную «Фантастическую четвёрку» (2015), которая взяла антипремию «Золотая малина» в номинациях худшая режиссура, худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат и просто худший фильм. Кстати, сам фильм изначально назывался Fonzo / «Фонзо» (намек на Альфонсо, полное имя Аль Капоне) и должен был выйте еще в 2018 году.

Похоже, создатели понимают уровень полученного результата, поэтому выпустят Capone / «Капоне» 12 мая 2020 года сразу на цифровых платформах, минуя кинотеатры. Но так как подобным образом сейчас поступают даже с гораздо более качественными фильмами, этот релиз может вызвать завышенные ожидания. Впрочем, уже через месяц можно будет составить личное мнение о данной картине.

Источник: Polygon