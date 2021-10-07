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Стоимость криптовалюты Shiba Inu взлетела после того, как основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск, который, как известно, очень любит мемы и криптовалюты, опубликовал твит с фото своего щенка, отсылающий к этому токену.

Shiba Inu — очередная «мемная» криптовалюта, по аналогии с Dogecoin. Последняя названа так в честь интернет-мема «Doge» — тот самый пес-качок из популярного мема с двумя сиба-ину.

4 октября Маск опубликовал в твиттер фотографию со щенком сиба-ину по кличке Флоки в багажнике Tesla.

С этого твита начался безудержный рост токена, который продолжается до сих пор. За последнюю неделю, согласно данным CoinGecko, курс криптовалюты вырос на 394%, а вся ее капитализация составила $17,25 млрд — по этому показателю Shiba Inu сейчас 12-я крупнейшая криптовалюта в мире.

Илон Маск сейчас обладает колоссальным влиянием в твиттере, где у него более 60 миллионов подписчиков. Глава Tesla может одним твитом влиять как на фондовые рынки (что нередко оборачивается проблемами с регулятором), так и на рынок криптовалют. Это явление в соцсетях окрестили как «эффект Илона».

Ранее в этом году Илон Маск своими твитами спровоцировал несколько скачков курса главной криптовалюты Bitcoin и «народной» Dogecoin.

Справедливости ради, последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдается рост основных токенов — буквально вчера Bitcoin впервые с мая подорожал до $55 тысяч.