Криптовалюта Shiba Inu вышла на 12-е место по капитализации — за неделю ее курс вырос на 394% (не обошлось без Илона Маска)
Стоимость криптовалюты Shiba Inu взлетела после того, как основатель Tesla и SpaсeX Илон Маск, который, как известно, очень любит мемы и криптовалюты, опубликовал твит с фото своего щенка, отсылающий к этому токену.
Shiba Inu — очередная «мемная» криптовалюта, по аналогии с Dogecoin. Последняя названа так в честь интернет-мема «Doge» — тот самый пес-качок из популярного мема с двумя сиба-ину.
4 октября Маск опубликовал в твиттер фотографию со щенком сиба-ину по кличке Флоки в багажнике Tesla.
Floki Frunkpuppy pic.twitter.com/xAr8T0Jfdf
— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2021
С этого твита начался безудержный рост токена, который продолжается до сих пор. За последнюю неделю, согласно данным CoinGecko, курс криптовалюты вырос на 394%, а вся ее капитализация составила $17,25 млрд — по этому показателю Shiba Inu сейчас 12-я крупнейшая криптовалюта в мире.
Илон Маск сейчас обладает колоссальным влиянием в твиттере, где у него более 60 миллионов подписчиков. Глава Tesla может одним твитом влиять как на фондовые рынки (что нередко оборачивается проблемами с регулятором), так и на рынок криптовалют. Это явление в соцсетях окрестили как «эффект Илона».
Ранее в этом году Илон Маск своими твитами спровоцировал несколько скачков курса главной криптовалюты Bitcoin и «народной» Dogecoin.
Справедливости ради, последнюю неделю на рынке криптовалют наблюдается рост основных токенов — буквально вчера Bitcoin впервые с мая подорожал до $55 тысяч.