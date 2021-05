Курс биткоина упал до $42 тыс. после твита Илона Маска об иллюзорной децентрализации криптовалюты

Похоже, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск решил еще сильнее «дампнуть» биткоин — в ночь на 17 мая после его твитов о мнимой децентрализации биткоин резко подешевел, остановившись у отметки чуть выше 42 тысяч долларов за монету.

По данным СoinDesk, за последние 24 часа курс биткоина снижался до 42,212,56 за монету — так дешево криптовалюта не стоила с февраля 2021 года.

Незадолго до падения курса биткоина Илон Маск написал в твиттере, что биткоин только кажется децентрализованным, но на самом деле он очень централизован, большую часть сети контролирует несколько крупных майнинговых (так называемых хэширующих) компаний.

Bitcoin is actually highly centralized, with supermajority controlled by handful of big mining (aka hashing) companies.

A single coal mine in Xinjiang flooded, almost killing miners, and Bitcoin hash rate dropped 35%. Sound “decentralized” to you?https://t.co/Oom8yzGRNQ

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021