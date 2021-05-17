Курс биткоина упал до $42 тыс. после твита Илона Маска об иллюзорной децентрализации криптовалюты

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Похоже, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск решил еще сильнее «дампнуть» биткоин — в ночь на 17 мая после его твитов о мнимой децентрализации биткоин резко подешевел, остановившись у отметки чуть выше 42 тысяч долларов за монету.

По данным СoinDesk, за последние 24 часа курс биткоина снижался до 42,212,56 за монету — так дешево криптовалюта не стоила с февраля 2021 года.

Незадолго до падения курса биткоина Илон Маск написал в твиттере, что биткоин только кажется децентрализованным, но на самом деле он очень централизован, большую часть сети контролирует несколько крупных майнинговых (так называемых хэширующих) компаний.

«После того, как одна угольная шахта в Синьцзяне была затоплена, а находящиеся в ней шахтеры едва не погибли, скорость хэширования упала на 35% (в результате приостановки поставок ТЭС сократили производство электроэнергии и это повлияло на работу майнинг-ферм). И это по-вашему называется «децентрализованная» система?», — написал Маск.

Bitcoin is actually highly centralized, with supermajority controlled by handful of big mining (aka hashing) companies. A single coal mine in Xinjiang flooded, almost killing miners, and Bitcoin hash rate dropped 35%. Sound “decentralized” to you?https://t.co/Oom8yzGRNQ — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Биткоин частично отыграл потери после еще одного твита, в котором Илон Маск подтвердил, что Tesla не продавала оставшиеся у нее ранее купленные биткоины.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

В феврале 2021 года Tesla объявила, что инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов. На тот момент это было около 7,7% денежных средств компании. В минувшем квартале Tesla продала часть биткоинов на сумму 272 миллиона долларов, получив чистую прибыль в 101 миллион долларов.

За последние несколько дней это уже второе такое заявление Маска, оказавшее негативное влияние на курс биткоина. В ночь на 13 мая Tesla отказалась принимать эту криптовалюту к оплате спустя около полутора месяцев после добавления. Тогда Илон Маск написал в твиттере, что компания поступила так, поскольку обеспокоена «быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций», и упомянул о возможности добавления поддержки других, менее энергоемких криптовалют.

Ранее Илон Маск провел опрос в Twitter касательно добавления оплаты в его любимой криптовалюте Dogecoin — в 2022 году SpaceX на ракете Falcon 9 выведет в космос лунный кубсат DOGE-1, чей запуск полностью оплачен токенами Dogecoin.

Ранее Илон Маск назвал биткоин «почти» такой же глупостью, как обычные деньги.