LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая в плане сюжета «пройдется» по всем трем трилогиям, обзавелась новым трейлером

По случаю премьеры фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и долгожданного завершения саги о Скайуокерах компания WB Games и студия TT Games выпустили новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — анонсированной на Е3 2019 полностью новой LEGO-игры по «Звездным войнам», которая в плане сюжета будет включать события всех трех трилогий: от «Скрытой угрозы» до, собственно, «Скайуокер. Восход».

По утверждению разработчиков, в случае первых шести эпизодов они собираются не обновить уже вышедшие игры серии Lego Star Wars, существующей с 2005 года, а представить совершенно новые уровни с акцентом на моментах, которые не были затронуты в предыдущих проектах.

Помимо этого, известно, что The Skywalker Saga разрабатывают на новом движке, а каждому фильму будет посвящен отдельный эпизод из пяти уровней, причем игроки смогут проходить эпизоды в любом порядке. Также геймеров ждут переработанные бои, которые будут включать как сражения на световых мечах с различными видами атак и их комбо, а также применением Силы, так и перестрелки на бластерах с видом от третьего лица и камерой, расположенной выше плеча персонажа.

Выход игры запланирован на 2020 год, среди заявленных платформ — PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (в частности, Steam).

Трейлер с Е3 2019.

Источник: DTF