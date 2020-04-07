Релиз конструкторов LEGO, посвященных игре Super Mario, состоится в конце лета





Сложно найти человека, который не играл или не слышал о «Супербратьях Марио» — одной из самых продаваемых игр в истории. Фанатов игры, в которой легендарные сантехники Марио и Луиджи спасают принцессу, все еще очень много, несмотря на то, что игра вышла в далеком 1985 году. В связи с этим компании LEGO и Nintendo совместно поработали над тематическими конструкторами и скоро запустят их в продажу.

Как видно в трейлере, это будут не самые традиционные конструкторы. В данном случае фигурка персонажа будет оснащена небольшими дисплеями в газах и животе, а также динамиком. Декорации устроены таким образом, что персонаж будет взаимодействовать с ними, собирать виртуальные монетки и реагировать на разные позиции. Это повысит интерактивность конструктора и поспособствует вовлечению детей в игру.

Вместе и этим набором будет выпущено и приложение для смартфона. С его помощью можно будет удобнее собирать конструктор, а также получать информацию о виртуальных достижениях в ходе игры. Для реализации этих функций фигурка персонажа оснащается датчиком Bluetooth.

Для начала будут запущены стартовый набор Starter Course (рекомендуемая розничная стоимость которого составляет $60) с двумя дополениями — Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set ($100) и Piranha Plant Power Slide Expansion Set ($30). Предзаказ уже доступен, а старт продаж назначен на 1 августа.

Источник: gonintendo.com