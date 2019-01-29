LG анонсировала начало исследовательской работы над технологией 6G

Корейский производитель электроники LG совместно с KAIST — Корейским институтом передовых технологий — в ближайшее время откроет «исследовательскую лабораторию 6G». Об этом заявил Пак Ил-Пюн, технический директор компании.

Как сообщается, новая структура будет расположена в городе Тэджон. Подразделение займется изучением и проектированием технологий связи шестого поколения, а также разработкой глобального стандарта для будущих сетей 6G.

Журналисты полагают, что LG таким образом попытается опередить своих конкурентов в среднесрочной перспективе, ведя проекты по разработке сетей 5G и 6G, по сути, параллельно.

Напоследок отметим, что по мнению различных экспертов, технология 6G может появиться на горизонте через 5 лет, а ее коммерческое развертывание начнется не ранее конца следующего десятилетия.

Источник: PocketNow