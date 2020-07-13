Линус Торвальдс: «Надеюсь, что AVX-512 умрет мучительной смертью, а Intel начнет исправлять реальные проблемы»





Создатель Linux Линус Торвальдс, который не так давно перешел с Intel на AMD на своей основной рабочей системе, в свежей публикации затронул одну из ключевых технологий Intel — набор инструкций Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512).

Ожидается, что в начале 2022 года Intel выпустит новые процессоры Alder Lake-S для настольной платформы LGA1700, которые должны стать самым крупным обновлением за последние несколько лет. Этим чипам приписывают новую гибридную архитектуру CPU, iGPU Gen12 (Xe), поддержку PCIe 4.0 и DDR5. Буквально на днях, Alder Lake-S наряду с серверными Xeon поколения Sapphire Rapids были обнаружены в коде свежей версии пакета компиляторов GCC 11 под GNU (GNU Compiler Collection 11). И поддержки инструкций из набора AVX-512 в обновленном GCC как раз нет, что вызвало соответствующие слухи. Ниже приводим комментарий Линуса Торвальдса на этот счет в переводе на русский язык.

«Я надеюсь, что AVX512 умрёт мучительной смертью, и что Intel начнёт исправлять реальные проблемы вместо попыток создать магические инструкции, чтобы затем создавать тесты, на которых они будут хорошо выглядеть. Я надеюсь, что Intel вернется к основам и сконцентрируется на обычном коде, который не нацелен на HPC (High Performance Computing) или какие-то другие бессмысленные специализированные задачи… У AVX-512 есть реальные недостатки. Я бы предпочел, чтобы транзисторный бюджет использовался для других вещей, которые гораздо более актуальны. Даже если это все еще математика FP (в GPU, а не AVX-512). Или просто дайте мне больше ядер (с хорошей однопоточной производительностью, но без мусора вроде AVX512), как делает AMD… Я абсолютно не одобряю тесты FP, хотя и осознаю, что другие люди придерживаются противоположного мнения. Но я считаю, что AVX-512 — совершенно неправильная вещь. Это мой любимый мозоль. Яркий пример того, что Intel сделала неправильно, отчасти просто увеличив фрагментацию рынка». Линус Торвальдс, создатель Linux

Напомним, набор векторных инструкций AVX-512 дебютировал в процессорах Intel Xeon Phi Knights Landing, предназначенных для HPC-вычислений различного назначения, затем их поддержка пришла в HEDT-сегмент вместе с CPU Skylake-X и массовые потребительский с выходом Cannon Lake. Его поддержка обеспечивает ускоренное выполнение специализированных задач, включая кодирование видео, криптографию и многое другое. Однако за внедрение поддержки 512-битных инструкций AVX в соответствующих программах полностью отвечают разработчики ПО.

Источник: Phoronix