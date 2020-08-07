Lionsgate анонсировала боевик «Джон Уик 5», его начнут снимать одновременно с четвертой частью франшизы в начале 2021 года

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Во время общения с инвесторами руководство студии Lionsgate официально объявило о начале работ над боевиком John Wick 5 / «Джон Уик 5». Фильм будут снимать одновременно с четвертой частью франшизы, чтобы не отнимать много времени у исполнителя главной роли Киану Ривза.

Студия анонсировала продолжение John Wick 4 еще в 2019 году, на фоне отличных киносборов третьей части. В тот момент в Lionsgate расчитывали выпустить фильм в кинотеатрах 21 мая 2021 года. Однако из-за короновируса премьеру пришлось перенести на 27 мая 2022 года.

Съемки четвертой и пятой части «Джона Уика» рассчитывают начать в самом начале 2021 года, как только у Киану Ривза появится свободное время в расписании. Если съемки пройдут по плану, то John Wick 4 вполне успевает выйти в 2022 году, а John Wick 5 выпустят спустя год-два.

Напомним, что первый фильм «John Wick» вышел в 2014 году, второй John Wick: Chapter 2 — в 2017 году, а третий John Wick: Chapter 3 — Parabellum — в 2019 году. По вселенной «Джон Уик» уже снято три полнометражных фильма, сделана игра и запущен специальный режим в Fortnite. В разработке также находятся спин-офф Ballerina / «Балерина», а также сериал «The Continental» / «Континенталь» от канала Starz.

Источник: Polygon