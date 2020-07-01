Lionsgate придбав права на український трилер «Let it Snow» з Іванною Сахно в головній ролі, прем’єра відбудеться 22 вересня 2020 року

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Найбільший в світі американський дистрибютор Lionsgate через свою компанію Grindstone Entertainment придбав права на український трилер Let it Snow режисера Станіслава Капралова. Головні ролі у фільмі виконують Іванна Сахно («Шпигун, який мене кинув», «Тихоокеанський рубіж: Повстання»), Алекс Хафнер («Занурення», «Радник») та Тінатін Далакішвілі («Зірка», «Любов з акцентом», «Ебігейл»).

Фільм створено у копродукції України з США та Іспанією. Продюсер фільму — Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсери Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) та Станіслав Капралов, виконавчий продюсер – Маріанна Новікова.

Сюжет фільму розгортається серед зимових гір. За сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим наїзником. Він не просто хоче знищити героїню, він наче драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п’єсу.

«Let It Snow – це сильний та захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, що вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти бережіться!» — прокоментував Стен Вертліб з Grindstone Entertainment, компанії Lionsgate.

Сейлз-агент Arclight Films підписав угоду на продаж фільму Let it Snow на території північної Америки 29 червня, а вже з 22 вересня він вийде у прокат у VOD-форматі.

Джерело: Solar Media Entertainment, THR