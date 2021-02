Lucasfilm уволила Джину Карано (Кара Дюн из «Мандалорца») и не будет больше сотрудничать с ней из-за спорных высказываний актрисы в соцсетях

После ряда спорных высказываний Джины Карано в собственном инстаграме компания Lucasfilm приняла решение разорвать сотрудничество с актрисой, особо отметив, что не планирует возобновлять его в будущем. Бывший MMA-борец известна фанатам Star Wars по роли Кары Дюн в «Мандалорце».

Подразумевалось, что Джина Карано не только появится в следующем сезоне сериала The Mandalorian, но и сыграет одну из ролей в новом сериале Rangers of the New Republic, посвященному рейнджерам Новой Республики (к их числу Кара Дюн как раз примкнула в финале второго сезона Мандалорца). Теперь же на совместной работе актрисы с Lucasfilm (а значит и Disney) поставлен крест.

«Джина Карано в настоящее время не работает с Lucasfilm, и у нас нет никаких планов на работу с ней в будущем. В любом случае ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы» — отметил официальный представитель Lucasfilm.

Более того, отношения с Джиной Карано также разорвало агентство UTA (United Talent Agency), представляющее ее интересы в киноиндустрии, а это заметно усложнит ее дальнейшую актерскую карьеру.

P.S. Что именно писала в своих соцсетях Джина Карано можно изучить самостоятельно, детальный разбор этих постов мы сознательно опускаем. Отметим, что актриса касалась вопросов современной американской политики, нацизма, холокоста, трансфобии и т.п.

Источник: Polygon