Luna анонсировала электровелосипед для бездорожья X-1 стоимостью $3450

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Компания Luna представила электрический велосипед X-1. Модель с корпусом из легкого углепластика оснащена бесшумным двигателем Bafang M600 мощностью 750 Вт. В сочетании с контроллером Ludicrous на 40 А он способен выдавать мощность до 2 КВт. Эти характеристики делают электровелосипед идеальным как для поездок по асфальту, так и для экстремальных путешествий по бездорожью, отмечает New Atlas.

Съемный аккумулятор емкостью 700 Вт*ч обеспечивает пробег в 50-65 км — при условии, что велосипедист крутит педали и не полагается исключительно на двигатель.

Масса X-1 составляет 22 кг, что намного легче аналогов. Почти все электрические кабели скрыты внутрь корпуса, благодаря чему электровелосипед выглядит стильно.

Среди других заслуживающих внимание характеристик новинки можно выделить 4-поршневые гидравлические тормоза Sram Guide, 12-скоростную коробку передач Sram SX Eagle и шины Maxxi.

Стоимость новой модели составляет $3450 по предварительному заказу (поставки намечены на конец июля). После поступления в розничную продажу цена будет начинаться от $4000 в зависимости от размеров электровелисипеда (всего доступно 4 варианта: «15,5”», «17,5”», «19,5”», «21”»).

Источник: hightech.plus