Mac Book рекомендует приобрести Surface (а не Air) в новой рекламе Microsoft [видео]

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Компания Microsoft решила вспомнить классическую рекламу PC vs. Mac, в котором Apple в шуточной форме доказывала превосходство своих компьютеров над ПК под управлением Windows. Теперь же Mac Book играет на стороне Microsoft и доказывает, что Surface Laptop 2 лучше, чем MacBook Air.

Героя ролика действительно зовут Mac Book (полное имя Mackenzie “Mac” Book) и он живет в Австралии. Именно этот факт является самой креативной частью ролика. Дальше все идет по типичной схеме — в ролике Surface называют более автономным и быстрым, плюс обладающим сенсорным экраном, которого у MacBook Air его нет в принципе.

Практически любой юмор имеет право на жизнь, однако данное видео явно не дотягивает до классического противостояния PC vs. Mac.

Источник: The Verge