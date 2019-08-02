Mac Book рекомендует приобрести Surface (а не Air) в новой рекламе Microsoft [видео]
Компания Microsoft решила вспомнить классическую рекламу PC vs. Mac, в котором Apple в шуточной форме доказывала превосходство своих компьютеров над ПК под управлением Windows. Теперь же Mac Book играет на стороне Microsoft и доказывает, что Surface Laptop 2 лучше, чем MacBook Air.
Героя ролика действительно зовут Mac Book (полное имя Mackenzie “Mac” Book) и он живет в Австралии. Именно этот факт является самой креативной частью ролика. Дальше все идет по типичной схеме — в ролике Surface называют более автономным и быстрым, плюс обладающим сенсорным экраном, которого у MacBook Air его нет в принципе.
Практически любой юмор имеет право на жизнь, однако данное видео явно не дотягивает до классического противостояния PC vs. Mac.
Источник: The Verge