Мадс Миккельсен может сыграть Грин-де-Вальда в фильме «Fantastic Beasts 3» вместо Джонни Деппа





Не прошло и недели с тех пор, как Джонни Деппа «попросили» уйти из франшизы Fantastic Beasts, как появились первые новости о его замене. В частности, основные голливудские издания узнали, что Warner Bros. уже ведет переговоры с Мадсом Миккельсеном.

Этому актеру не привыкать играть харизматичных отрицательных персонажей, достаточно вспомнить киллера из «Полярного», маньяка из «Ганнибала Лектера» или Лё Шиффра из Казино «Рояль». Таким образом справиться с ролью злобного темного мага для него будет явно не проблема. Ну, а так как речь идет о мире волшебства, новая внешность героя не только не удивит зрителей, но наверняка и будет обыграна в сюжете соответствующим образом.

Отметим, что киностудия Warner Bros. поспешила попрощаться с Джонни Деппом после проигрыша последним дела о клевете изданию Sun, которое в свою очередь является только фрагментом длительных разбирательств актера с бывшей женой Эмбер Херд. По данным издания Variety, на момент получения судебного решения Депп успел сняться всего в одной сцене (и согласно условиям контракта в результате он получит весь оговоренный гонорар), так что Мадсу Миккельсену не придется переснимать много ненужного материала.

Ранее Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Фантастические звери 3» с 12 ноября 2021 года на 15 июля 2022 года, так что у студии вполне достаточно времени на съемки и монтаж картины. В первоначальных планах компании были также четвертая и пятая часть серии, однако они состоятся только в случае, если Fantastic Beasts 3 покажут достойные сборы.

Источник: Variety